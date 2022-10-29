مصرع شخصين وإصابة ربة منزل في تصادم توك توك ولودر بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيبت سيدة، إثر اصطدام لودر بتوك توك بدون لوحات معدنية، في المسافة بين قريتي طوه وطوخ الخيل التابعتين لمركز المنيا.

تصادم بين لودر وتوك توك

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين لودر، وتوك توك بدون لوحات معدنية بالطريق الرابط بين قريتي طوخ الخيل وطوه بمركز المنيا.

بانتقال سيارات هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من: أحمد شعبان عبد الكافي 12 عاما طالب، وصباح إبراهيم مكي 20 عاما ربة منزل، ويقيمان بقرية طوخ الخيل، كما أصيبت فاطمة إبراهيم داخلي 29 عاما ربة منزل، مقيمة بنفس القرية.

نقل الجثتين والمصابة لمستشفى المنيا

جرى نقل الجثتين والمصابة لمستشفى المنيا العام، وتم التحفظ على اللودر والتوك توك، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكان اصطدمت سيارة ميكروباص بربع نقل بطريق مصر أسوان الزراعي السريع، في المسافة بين قريتي الروضة والمحرص بمركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 22 آخرين بينهم سيدات.