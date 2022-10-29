تطعيم أكثر من 357 ألف طالب وطالبة ضمن الحملات الصحية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، تفاصيل تطعيمات «حملة فيروس c»، التي بدأت منذ بداية العام الدراسى 2022/ 2023، ومستمرة للصف الأول الإعدادى، حتى اليوم، إذ وصلت إلى 34292 طالبا، وتطعيم الثنائي للصف الثاني والرابع الابتدائي، حتى اليوم، ووصلت الأعداد إلى 136961 طالبا، والتطعيم السحائي للصفوف الأولى بجميع المراحل حتى الآن، 186480 طالبا.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن التطعيم جرى بالتنسيق مع الزائرات مسئولي التربية السكانية بالمديرية والإدارات والمدارس، فى إطار التعاون مع هيئة التأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية بالجيزة، تنفيذا للحملات القومية في تطعيم طلاب مدارس الجيزة.

استمرار المتابعات بشكل مكثف

وشدد أشرف سلومة، مدير المديرية، على ضرورة استمرار المتابعات بشكل مكثف فى إطار خطة المتابعات المكثفة للإدارات التعليمية بالجيزة، لمتابعة كافة أوجه الأنشطة من الناحية التعليمية والإدارية وتفعيل اليوم الرياضى والسجلات الإدارية وسلامة الأبنية وسير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

ونوه بضرورة الإسراع فى حل أية مشكلات تعوق سير العملية التعليمية وسرعة إبلاغ المديرية بأية مشكلات مستعصية وكذلك حسن التعامل مع الجمهور وتلبية متطلباته فى إطار القواعد المنظمة للعمل.

عمل ورش للموجهين وللمعلمين الجدد

وأشار أشرف سلومة، إلى عمل ورش للموجهين وللمعلمين الجدد للارتقاء بالعملية التعليمية ومتابعة الفصول بشكل جيد مع حضور الحصة داخل الفصل بمصاحبة موجه المدرسة وكذلك مناقشة آلية وضع الامتحانات والمتابعة الفنية للموجهين من قبل موجهى العموم وذلك لإثراء العملية التعليمية وخدمة الطلاب.