شعبة السيارات: 100 ألف جنيه تكفي لشراء سيارة عائلية

شهدت سوق السيارات في مصر هدوءًا في الإقبال، سواء فيما يتعلق بالشراء أو البيع مقارنة بالأشهر الماضية، مع الأزمات التي يمر بها العالم، والتي أثرت على حجم السيارات المستوردة نتيجة تعطل حركة الشحن، بالإضافة إلى أزمة نقص الرقائق العالمية التي تدخل في صناعة السيارات.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإقبال على السيارات مستقر مقارنة بالأشهر الماضية، لكنه لا يزال ضعيفًا، نتيجة ارتفاع معدل التضخم عالميًا، وأزمة الرقائق الإلكترونية العالمية، موضحًا أن تلك الأسباب أدت إلى زيادة الإقبال على السيارات المستعملة أكثر من السيارات الجديدة.

سيارات مستعملة لا تزيد على 100 ألف جنيه

وأضاف «زيتون» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بإمكان المواطن الآن شراء سيارة عائلية اقتصادية مستعملة بأسعار لا تزيد على 100 ألف جنيه، منها السيارات الكوري مثل (دايو لانوس، وسيارة لادا، وبيجو، وغيرها من السيارات ذات الموديل القديم).

سيارات زيرو بمقدم 100 ألف جنيه

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه بامكان المواطن دفع مقدم 100 ألف جنيه أيضًا لشراء سيارة جديدة، وتقسيط باقي المبلغ على فترات طويلة، مثل سيارة، (نيسان صني، وسيارة بي واي دي، ولادا، وسوزوكي إسبريسو)، مشيرًا إلى أن أغلب إقبال العائلات يكون على السيارات الاقتصادية مثل سيارات (لادا، بي واي دي).

أزمة نقص الرقائق

وتستمر أزمة نقص الرقائق الإلكترونية في الضغط على إنتاج ومبيعات السيارات حول العالم، التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الخام التي تدخل في تصنيع السيارات.