درجات الحرارة اليوم الأحد 30-10-2022..العظمى بالقاهرة 27

كشف خبراء الأرصاد بالإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس المتوقعة، إذ تكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد أن حالة الطقس على جنوبي سيناء والصعيد تكون حارة بينما خلال ساعات الليل يكون لطيفا أول الليل، ويكون مائلا للحرارة في الساعات الأخيرة من الليل والأولي من الصباح

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وكشف خبراء عن أماكن سقوط الأمطار اليوم التي تكون خفيفة بنسبة 30% على شمال الوجه البحري السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، حيث تكون أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%.

تكون الشبورة في الساعات المبكرة من الصباح، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقي، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم على المدن والمناطق المختلفة من أنحاء الجمهورية ، جاءت كالآتي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24- 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26- 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27- 20

كاترين 22- 11

رأس سدر 29- 20

نخل 26- 15

طابا 26- 20

نويبع 27- 22.

حلايب 29- 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 17

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 31- 19

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 16

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23