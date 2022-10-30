موعد صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الاستثنائية 300 جنيه

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، بزيادة 300 جنيه على المعاش لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن، من مكاتب البريد ومنافذ الصرف الآلي، مشيرة إلى أنّ الصرف يبدأ من بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022.

صرف زيادة المعاشات الاستثنائية

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، أنّه تزامنًا مع موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، تُصرف زيادة المعاشات الاستثنائية والمقدرة بنحو 300 جنيه، مشيرة إلى أنّ تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.

صرف معاشات نوفمبر الثلاثاء المقبل

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنّ قرار زيادة المعاشات 300 جنيه، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، والتي يبدأ صرفها تزامنًا مع موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، الثلاثاء المقبل، جاء منتصرًا للفئات الضعيفة بالمجتمع، مؤكدًا أنّ منحة الـ300 جنيه لأصحاب المعاشات تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، مشيرًا إلى أنّ تلك الزيادة جاءت بخلاف 13% زيادة التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي.

صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة

وذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ معاشات شهر نوفمبر 2022 بالزيادة ستصرف في اليوم الأول من الشهر، مؤكدة أن كل طاقة الهيئة سواء البشرية أو التكنولوجية تعمل على مدار الساعة؛ ليتمكن الأهالي من صرف معاشاتهم، بزيادة 300 جنيه، وهي المنحة المقررة.

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه لن يتم التقيد بفترة معينة لصرف منحه استثنائية بمبلغ 300 جنيه، شهريا، مؤكدًا صرف المنحة الاستثنائية بداية نوفمبر، مشيرا إلى أنّ قرار زيادة المعاشات 300 جنيه، يؤكد أنّ أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس منذ توليه المسؤولية.