موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 لـ 10 ملايين مستفيد

تستعد مكاتب البريد والبنوك لصرف معاشات شهر نوفمبر2022، لأكثر من 10 ملايين و759 ألفا و635 مواطنا، بدءا من يوم الثلاثاء، 1 نوفمبر المقبل، وسط تأكيد هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، من خلال التوجه إلى فرع شركة المحمول، وتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية.

خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن معاشات شهر نوفمبر 2022 ستكون متاحة بمختلف فروع البنك على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 104 أفرع، مؤكدة أنه يتم تقديم خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.

تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية

وأشار بنك ناصر، إلى إمكانية الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، الخاصة بالبنك أو من ماكينات البنوك الأخرى، مؤكدة تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، تزامنًا مع صرف معاشات أكتوبر 2022.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه في حالة وفاة صاحب المعاش، فإن قانون التأمينات الاجتماعية أعطى الحق للمستحقين عنه، في تقاضي معاشه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأشارت التأمينات إلى أن المستحقين يقصد بهم «الأرملة، الإخوة، الأبناء، والوالدين»، مؤكدة أنه يشترط لاستحقاق الابنة معاش والدها ألا تكون متزوجة، كما أن الوالدين يستحقان المعاش دون شروط.

ولفتت إلى أن الأرملة يشترط لاستحقاقها معاش زوجها أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي.