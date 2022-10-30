«التنسيقية» تعقد ورشة عمل حول التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان: التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني (الوقف)، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية وسعيها الدائم لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية.

قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني

وتتناول ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مناقشة عدة محاور أبرزها حوكمة قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، ووضع ضوابط استخدام التمويلات، وتجديد قانون الوقف، وتعظيم الاستفادة من أموال الوقف، فضلاً عن وضع خطط استثمارية واستمرارية لأموال التمويل والوقف، وضرورة تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن اهتمامات الدولة.

سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقر التنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.