مصرفيون: سعر الدولار مرن وفقا للعرض والطلب.. وتوقعات باستقراره الفترة المقبلة

توقع خبراء مصرفيون استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن السعر الآن أصبح يتحرك وفقًا للعرض والطلب بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتحرير سعر الصرف.

الدماطي: سعر الدولار الآن نفس سعره في آخر 10 أشهر

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزي لديه أولوية في استقرار الأسعار، وبعد القرارات الأخيرة للمركزي المصري التي تتعلق بتحرير سعر الصرف وأن يكون السعر مرن، لاحظنا أن هناك مخاوف من القرارات فيما يخص ارتفاع أسعار السلع، إلا أن الأمر لن يكون مختلفا عما كان عليه قبل 10 أشهر.

حرص الدولة على تغطية احتياجات الشعب

وأضافت «الدماطي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما شهدناه من نقص الموارد الدولارية على مدار 10 أشهر الماضية كان ناتجا عن حرص الدولة على تغطية احتياجات الشعب من الغذاء والنفط، من خلال استخدام جزء كبير من الموارد الدولارية، وسعر الدولار في الوقت الحالي هو نفس السعر الذي كان المنتجين والتجار يتعاملون به في بيع المنتجات، على أساس أن الدولار يساوي 23 و24 جنيها، الأمر الذي يجب معه ألا يكون هناك زيادة في أسعار السلع من المنتجين والتجار بعد قرار المركزي المصري الأخير بتحرير سعر الصرف.

الدماطي: لا مبرر لزيادة الأسعار

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أنه ليس هناك أي مبرر لقيام التجار بزيادة الأسعار في الوقت الحالي بعد قرارات المركزي الأخيرة.

وأشارت «الدماطي»، إلى أن سعر الصرف الحالي يتم تحديده وفقًا للعرض والطلب، مع توقعات باستقرار السعر خلال الفترة المقبلة عند المستويات الحالية.

معطي: تحركات الدولار الآن متروكة للعرض والطلب

فيما قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن تحركات الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة ستكون وفقًا للعرض والطلب، الأمر الذي يصعب معه توقع سعر محدد للدولار.

وتوقع «معطي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك استقرار خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل نظرية العرض والطلب على فكرة تحريك الأسعار لحين الوصول إلى سعر ويستقر عنده.

زيادة في الموارد الدولارية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أننا نشهد في الوقت الحالي زيادة في الموارد الدولارية، مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ومتوقع زيادة مع الشهادات الدولارية.