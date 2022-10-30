أجانب ومصريون يشيدون بشرم الشيخ بعد التطوير: أفضل المدن السياحية في العالم

قبل عامين من إعلان استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ، رفع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شعار «شرم الشيخ المدينة الأجمل سياحيًا.. مدينة جديدة بمعني الكلمة»، وذلك بعد إضافة مشروعات جديدة إليها، لتصبح مدينة خضراء دون تلوث، وكان الهدف هو التحول إلى جذب سياح من نوع جديد يفضلون المدن الخالية من الزحام.

الآن وقبيل انطلاق قمة شرم الشيخ للمناخ بعدة أيام، تقول شيرين الهواري، مقيمة بالمدينة منذ 18 عامًا وتعمل بالسياحة، إنّ المدينة أصبحت فخرًا لمصر، بعد المشروعات التي جرى تنفيذها في وقت قياسي وتستقطب سياح جدد، مضيفة أنها تفقدت رفقة السياح بعض المشروعات التي انتهت بالفعل وأعطت المدينة شكل جمالي، لالتقاط الصور التذكارية وتعريف السياح بأهمية المشروعات.

السائح يبحث عن الهدوء والبيئة الخالية من التلوث

وتابعت «الهواري» أنّ السائح يبحث عن الهدوء والبيئة الخالية من التلوث، مشيرة إلى أن قمة المناخ فرصة جيدة للترويج سياحيًا إلى المدينة بعد تحويلها إلى مدينة خضراء، عن طريق استحداث وسائل نقل صديقة للبيئة مثل الدراجات التشاركية والأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي الذي أعطي للمدينة شكل وطبيعة مختلفة.

لمست «شيرين» الإنجازات والتغيير بمدينة شرم الشيخ على أرض الواقع، وسرعة التنفيذ في أقل من 3 شهور، والعمل على قدم وساق من الجميع بما في ذلك العمال والمهندسين والشركات والفنادق: «الكل عمل مجهود جبار ورائع لاستقبال ووفود مؤتمر المناخ cop27».

الحفاظ على الهوية البصرية

وأكدت أن مشروعات التطوير مثل الممشى الجديد بطريق السلام، والمحلات التجارية الجديدة والمسرح تخدم المواطنين والسياح، موضحة أنه لابد من هذا التطوير مع الاحتفاظ بروح سيناء، والحفاظ على طبيعتها الخاصة، لافتة إلى أن الهوية البصرية لشرم الشيخ ما زالت موجودة بعد تجديدها بمعايير عالمية، مشيدة بممشى الدراجات وانتشار الأشجار والزرع في كل مكان بالمدينة.

تطوير مطار شرم الشيخ

تحب الروسية ناتاليا سفيتكسي مدينة شرم الشيخ، وتفضلها من بين عدة مدن، وكانت تحرص على زيارتها، إلا أنها توقفت بسبب أزمة كورونا، وعادت هذه الأيام وشاهدت ما حدث من تطوير شامل بداية من مطار شرم الشيخ الدولي وحتى السوق التجاري القديم: «شرم الشيخ أصبحت أفضل بعد التطوير، وتحويلها إلى مدينة خضراء دون تلوث».

ملكية سائحة عربية تزور شرم الشيخ باستمرار

أما مليكة إسكندر سائحة عربية، سبق وزارت مدينة شرم الشيخ عدة مرات، وأكدت أن مطار شرم الشيخ أصبح مختلف هذه المرة، فهي تزور مصر مرتين في العام بسبب طبيعة عملها أستاذة جامعية، وأشادت باستضافة شرم الشيخ لقمة المناخ: «شرم الشيخ تستحق فهي من أفضل المدن السياحية في العالم»، ولفتت إلى أن المدينة يفضلها السياح العرب والأجانب لما تتمتع به مقومات طبيعية في مجال الغوص والشعب المرجانية والجبال والصحاري، إلي جانب المحميات الطبيعية.