بعد زيارتها آثار ومعابد الأقصر.. السيدة الأولى في صربيا تحلم برحلة نيلية

عبّرت تمارا فوتشيتش، السيدة الأولى لجمهورية صربيا، خلال زيارتها للأقصر ومشاركتها بمؤتمر اتحاد المستثمرات العربيات، عن أملها في أن تتمكن من القيام برحلة جديدة للمدينة، والاستمتاع برحلة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان.

سيدة صربيا الأولى تزور الأقصر

وقال الخبير السياحي محمود إدريس، الذي التقى سيدة صربيا الأولى، وقدم لها بعض الهدايا التذكارية خلال جولتها بكورنيش النيل ومجموعة البازارات والمطاعم المطلة على النهر الخالد، إن تمارا فوتشيتش عبّرت عن سعادتها الغامرة بزيارة الأقصر، وانبهارها بما شاهدته من آثار ومعابد شاهقة في المدينة.

ولفت «إدريس» إلى أن سيدة صربيا الأولى أكدت له على أملها في أن تتمكن من القيام بزيارة أخرى للأقصر، وأن تعيش تجربة استقلال باخرة سياحية وزيارة مجموعة المعابد الواقعة بين الأقصر وأسوان.

مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب

وكانت سيدة صربيا الأولى قد اختتمت زيارة لمدينة الأقصر بعد مشاركتها بفعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال، والذي أقيم تحت عنوان «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي».

جاذ ذلك بحضور محافظ الأقصر وممثلي مجلس النواب، ونخبة من الوفود الدبلوماسية وسيدات المال والأعمال من 30 دول أفريقية وعالمية.