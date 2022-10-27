دير الأنبا شنودة يستقبل وفدا من رهبان الكنيسة الروسية في سوهاج

أجرى وفد من الرهبان والراهبات تابع للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، زيارة إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بمحافظة سوهاج، وفقا لما أعلنته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم.

تطور العلاقات بين الكنيستين

وجاء ذلك في إطار التطور الذي تشهده العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية، من تبادل الوفود الرهبانية والمنح الدراسية والبعثات الطلاب.

وأوضح دير الأنبا شنودة بسوهاج أن الأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس الدير، استقبل الوفد الرهباني الروسي والذي يضم الأسقف شيجانسكي ليونتي، أسقف سيزرانسكي رئيس الوفد، وتاماف يوليانا (كاليدا) نائبة رئيس الوفد، وتسع رئيسات أديرة وراهبة واحدة، وأربع تلميذات رهبنة، وكان برفقتهم الأم تاماف أثناسيا، رئيسة دير الشهيد مار جرجس للراهبات بمصر القديمة، والأب القمص بيمن الأنبا بولا، ودكتور أنطون ميلاد مترجمًا.

جولة الوفد بدير الأنبا شنودة

وأشارت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى قيام الوفد الروسي بجولة في الدير استمعوا خلالها إلى شرح معالم الدير الأثري وحياة القديس الأنبا شنودة وقوانينه الرهبانية.

وألقى الأنبا اولوجيوس كلمة عن كيف يقضي الراهب حياته اليومية في الدير، وأجاب عن بعض الأسئلة المتنوعة عن الرهبنة القبطية.

جولة الرهبان الروس في الأديرة القبطية

ويعد هذا الدير الرابع الذي يقوم الوفد الرهباني بزيارته خلال جولته في زيارة الأديرة القبطية، حيث زار دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ودير الأنبا صرابامون بأسيوط، ودير الأم سارة في المنيا.

وتم التنسيق بين الكنيستين لعقد حلقة استشارية حول التحديات في الحياة الرهبانية في الكنيستين، وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة العلاقات بين الجانبين.