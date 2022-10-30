 تدريب كوادر تعليمية بالسويس على إسعافات النزيف والحروق والكسور

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، إن تدريب الكوادر التعليمية على برامج صحية، يهدف إلى الارتقاء بالوعي الصحي، حيث إن مثل هذا التدريب ذو أهمية كبرى لكل فرد في منظومة التعليم.

ضرورة التدريب للتعامل مع الحالات الطارئة

وأشار الحفناوى فى بيان اليوم، إلى أن التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية، يُعد من الضروريات لمختلف أفراد المجتمع وبخاصة داخل الحقل التعليمي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن تدريب الكوادرالتعليمية، المستمر للأسبوع الثاني، ارتكز البرنامج التدريبي الخاص به على 3 محاور، الإسعافات الأولية للنزيف والحروق والكسور والإسعافات الأولية للاختناق والإنعاش القلبي الرئوي.

التدريبات تستهدف توفير بيئة آمنة للطلاب

وأضاف خلال حضوره فعاليات الأسبوع الثاني لتدريب العاملين بتعليم السويس على برامج الإسعافات الأولية، أن التدريب يستهدف توفير بيئة آمنة لكل للطلاب وطالبات مدارس المحافظة، وذلك بالتعاون بين إدارة التدريب والبعثات والمدارس بقيادة الدكتورة نهى الجنايني وإدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بقيادة الدكتور محمود عوض، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس لدعم الخدمات الطبية بالمدارس وتدريب العاملين بالتربية والتعليم على الإسعافات الأولية.

القائمون على التدريب

وتضمَّن التدريب إلقاء محاضرة بواسطة شيرين ابراهيم، مدرس بمدرسة التمريض بنين، والدكتور خالد عبد السلام نائب مدير الرعاية العاجلة، وفريق عمل إدارة الرعاية العاجلة والطوارئ بمديرية الصحة بالسويس: من هيئة التمريض أحمد غريب، محمود الجيزاوي، محمود فهيم، عمر أشرف.