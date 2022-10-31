العقوبة المتوقعة لـ عصابة الاستيلاء على أراض وشقق بعقود مزورة.. قانوني يوضح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط عصابة مكونة من 4 أفراد خصصوا نشاطهم فى الاستيلاء على أراضى وشقق الآخرين في التجمعات العمرانية الجديدة، بعقود ومستندات مزودة بأن ملكيتها لهم، وعرضها للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، وقامت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام لاستكمال التحقيقات معهم.

عقوبة جرائم التزوير

يقول ياسر سيد المحامي بالنقض أن المتهمين ارتكبوا جريمة التزوير التي حدد لها القانون عقوبات رادعة، كما نصت المادة رقم 211 على أن يعاقب يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة».

السجن المشدد

وأضاف «سيد»، لـ«الوطن»، أن القانون نص في المادة رقم 212 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وذلك لكل «شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة»، ونصت المادة 213 على أن يعاقب بالسجن أو المشدد، وذلك لكل «موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».

وشرح المحامي أن القانون حدد في المادة 214 حال استعمال الأوراق المزورة ، بأن كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الـ3 السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن أو المشدد 3 لـ 10سنوات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط 4 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية، بعد أن كونوا عصابة وتخصصوا نشاطهم في الاستيلاء على الأراضي والشقق المواطنين، في الشروق بالقاهرة، بالإضافة لتزوير عقودها ومستنداها، لعرضها للبيع على مواقع التواصل، وشبكة المعلومات الدولية.

وبعد القبض عليهم كشفت تحريات المباحث بقيامهم بالاستيلاء على مبنى سكنى تحت الإنشاء في الشروق، وذلك من خلال تزوير توكيلات، تفيد على ملكه لأحدهم، وكانوا فى طريق إتمام عملية بيعه لأحد الضحايا، وكان بحوزتهم توكيل خاص مزور، وتوكيل خاص صحيح ويفيد بقيام أحد أفراد العصابة بإعتباره وكيلاً عن المالك الأصلى، ومستندات ملكية وتراخيص وإستلام الأرض، و 4 هواتف محمولة، واعترفوا المتهمين بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.