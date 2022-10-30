برنامج «هذا الصباح» يستعرض تقرير «الوطن» عن ملتقى الصناعة «ضربة البداية»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، ويُعرض على قناة extra news، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، ملتقى الصناعة ضربة البداية، والموضوع الذي جاء بعنوان «السيسي» لـ«المصنعين»: «ابدأوا والدولة معكم.. فرصة لتحويل التحديات إلى فرص.. وهدفنا تشجيعكم».

كما أشاد البرنامج بالموضوع الذي نشرت الوطن بعنوان «المتحدة» تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق «القاهرة الاخبارية» و«الطاهري» يعلن عن أبرز قيادات قطاع القنوات الإخبارية، والذي تناول أخر مستجدات القناة الإخبارية المرتقبة «القاهرة الاخبارية».