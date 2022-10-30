«اتكلم عربي» تقدم نصائح للمصريين بالخارج للحفاظ على الهوية

«عايزين كل أولادنا اللي عايشين بره يتعلموا ويحبوا مصر ويحافظوا على هويتهم، ده هيحصل لو عرفوا أكتر عن البلد والمناسبات والفن والآثار، دي نصايح هتساعدكم تتعاملوا مع أولادكم عشان يحافظوا على هويتهم، نزلوا الأبليكيشن عشان تساعدوا أولادكم يتعلقوا ببلدهم»، منشور نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تشجيعا لأبناء المصريين بالخارج، على زيارة المتاحف الأثرية خلال زيارتهم إلى مصر، وذلك في إطار تعريفهم بثقافة وحضارة وطنهم الأم.

تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية

وتضمن منشور المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عددا من الصور التى تحمل أغاني ومسرحيات مصرية، جميعها باللغة العربية، بالإضافة إلى عدد من المتاحف والمناطق الأثرية، التى تحمل الهوية العربية، والتى يمكن من خلالها تشجيع أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية.

ويأتي هذا المنشور في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

تستهدف المبادرة الرئاسية ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم

وتعد مبادرة «اتكلم عربي» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم.

وجدير بالذكر أن مبادرة «اتكلم عربي»، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية من 6 إلى 12 سنة، والثالثة من 12 إلى 18 سنة من أبناء المصريين بالخارج.