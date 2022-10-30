وزير التعليم يبحث مجالات التعاون مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفد هيئة المعونة الأمريكية، بديوان عام الوزارة، لبحث أوجه التعاون في مجال تدريب المعلمين وبرنامج التعليم من أجل الغد.

وناقش الاجتماع، مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خاصة فيما يتعلق بتطوير الآداء المهني للمعلمين، وتحسين الآداء من خلال تبني استراتيجيات داعمة للابتكار، وضمان الجودة في التعليم.

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تطوير أداء المعلمين، في ضوء التحول الرقمي، وتوظيفها في التنمية المهنية المستدامة والترقي للمعلمين، وتفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية.

وأضاف الوزير، أن المشروعات التي أطلقتها الوزارة لتطوير أداء المعلمين، تهدف إلى الارتقاء بمهارات المعلمين، ما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، والنهوض بالمنظومة التعليمية بالدولة.

إعداد كوادر من الشباب

خلال الاجتماع، أشار الوزير إلى مبادرة رئيس الجمهورية، لإعداد كوادر من الشباب لتولي قيادة وإدارة المدارس، التي ستبدأ المرحلة الأولى منها بـ1000 معلم، ليصبحوا مدراء بعد حصولهم على دبلومة الإدارة الاستراتيجية.

واستعرض وفد الوكالة، ملامح برنامج التعليم من أجل الغد، والذي يهدف إلى تطوير أداء معلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنمية المهنية القائمة على معايير كفايات المعلمين ودعم وتطوير إجراءات صلاحية الترقي للمعلمين ونظام تحفيزهم من أجل التشجيع على التطوير المهني المستمر وتحسين الأداء للمعلمين والقيادات التربوية.

النهوض بالمنظومة التعليمية

واتفق الحضور في الاجتماع على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث الملفات الخاصة بالمشروعات، التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية بالدولة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أندرو لويس رئيس مجموعة العمل بالوكالة، أحمد رزق الله أخصائي تعليم أول، هالة الصيرفي مستشار تعليم أول، وعمرو عرابي أخصائي مراقبة وتقييم، ونادية مجدي مدير العمليات.