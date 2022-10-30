وزير النقل: أصحاب الكارت المدفوع يمكنهم العبور من أي بوابة إلكترونية بمحطات المترو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن كل محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بها شكل جديد وسلالم متحركة وعادية ومصاعد، موضحًا: «السلالم الكهربائية تسهل الحركة والمحطات كلها مكيفة والقطارات مكيفة، وهذا هو الفارق بين الخطين الأول والثاني من ناحية والثالث من ناحية أخرى».

وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الخط الثالث أكثر تطورا من الخطين الأول والثاني، ولدينا شبكة واي فاي، فنحن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، إذ عملت في الخط شركات عالمية مع تحالف شركات قطاع خاص مصري وطني»، مشيرا إلى أن أصحاب الكارت المدفوع يمكنهم العبور من أي بوابة إلكترونية.

وأوضح: «هناك أكثر من وسيلة غرضها التسهيل ومنع الزحام على شبابيك قطع التذاكر»، مشيرًا إلى أن الصيانة مستمرة طول الوقت: «الشركة المنفذة للمشروع لديها عقد صيانة لمدة 15 سنة».

الشركات المصرية تحصل على الخبرة

وتابع وزير النقل: «شركاتنا تحصل على الخبرة سواء تكنولوجيا حديثة في أسلوب حفر الأنفاق والتبطين أو تجهيز النفق، والتجهيزات هي الفارق بين نفق وآخر، أي جهة يمكنها حفر نفق، ولكن كيف نجهز الأنفاق بالكاميرات والعلامات المضيئة وماكينات قطع التذاكر المتطورة؟».

محطة الكيت كات

وأشار إلى أنّ محطة الكيت كات كانت صعبة جدا، إذ أنها في منطقة شعبية مزدحمة بالسكان، وكان هناك موقف ميكروباص عشوائي.