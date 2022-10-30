مصر في عيون ناسها.. المواطنون يشيدون بإنجازات الرئيس: «ربنا يطول عمره»

عرض برنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على قناة dmc، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر في عيون ناسها»، أشاد فيه المواطنون بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إنجازات غير مسبوقة

وقال مواطن: «إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة، عمري 40 عاما ولم أرَ مثلها من قبل، فهناك طرق وكباري، كما أنه مهتم بالشباب والمرأة».

تطوير التعليم

وأكدت مواطنة أخرى، أن الطرق أصبحت أكثر تطورا، وزاد عدد الكباري، وأصبحت الطرق أسهل: «من المعادي لمصر الجديدة أو التجمع 15 دقيقة كحد أدنى وهذه مدة مميزة»، وأشاد مواطن بإنجازات الدولة المصرية في مجال التعليم، إذ اتجهنا إلى الفكر والنقد بدلا من الحفظ والتلقين.

وقال أحد المواطنين: «ربنا يطول في عمر الرئيس ويحميه ويخليه لمصر»، وتابع آخر: «بيعمل مشروعات رهيبة وفي العصر السابق لو كنا بنعمل ده كنا هنبقى أحسن».

تطوير العشوائيات

وأشادت مواطنة، بتوجه الدولة فيما يتعلق بالعشوائيات: «غيّر العشوائيات وأصبحت في عهده مدننا تليق بالإنسان المصري، والتعليم أصبح أفضل».

ويرى مواطن آخر، أن من أكبر إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمان الذي أصبحت تتمتع به مصر.