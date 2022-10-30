متدرب في «ابدأ»: القائمون على المبادرة يؤهلونا بشكل سليم لسوق العمل

أشاد عبد الملك محمد، أحد المتدربين بالمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ» في محافظة سوهاج بالصعيد، بالمبادرة والقائمين عليها، موضحا أنه عقب تخرجه في الجامعة، وحصوله على درجة ليسانس تاريخ وحضارة من جامعة الأزهر الشريف في أسيوط، هذا العام، بدأ يبحث لنفسه عن فرصة عمل جادة، لذلك فضل التدريب على إحدى الحرف، من خلال الالتحاق بالتدريب في «ابدأ»، إذ اختار مهنة الحدادة، كونه يُحب هذه المهنة.

بعد أول أسبوع من التدريب بدأ في تخريج إنتاج

أضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويُعرض على شاشة «الحياة»، أنه بعد أول أسبوع من التدريب في مبادرة «ابدأ»، بدأ في تخريج إنتاج، وبدأ يتعلم وينمي مهاراته من خلال المبادرة بشكل كبير، من أجل المساهمة في تطوير الصناعة، «مش عاوز الشهادة من مبادرة ابدأ دي مجرد ورق، لأ، أنا بحاول أطور من نفسي، وأنمي قدراتي، بالتنسيق مع القائمين على المبادرة».

المدربون يعطونا معلومة كاملة وكل ما يتعلق بالمهنة

أوضح المتدرب بالمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ» في سوهاج: «المدربين يعطونا معلومة كاملة وكل ما يتعلق بالمهنة، ويأهلونا لسوق العمل، ويسعوا لتخريج عمالة مؤهلة لسوق العمل»، إذ أن المبادرة تهدف إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي.