رئيس التجارة الداخلية بـ«التموين»: إنتاج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا

أكد الدكتور عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن ما أثير بشأن إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى نقدي شائعة لا أساس لها من الصحة، موضحًا: «الدعم مستمر، ازاي هنشيله وإحنا زودناه لمدة 6 شهور ثم وجهت القيادة السياسية باستمراره حتى 30 يونيو المقبل».

تكلفة دعم الخبز زادت عن الميزانية

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «دعم رغيف الخبز يكلف الدولة مبالغ كبيرة وبنخبز يوميا من 250 إلى 270 مليون رغيف، وتكلفة دعمه زادت عن الميزانية اللي كان متفق عليها نتيجة للأزمات والتضخم اللي بيشهده العالم».

القيادة السياسية وجهت بزيادة الدعم

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «ندعم 270 مليون رغيف يوميا بمقدار 750 ألف طن قمح شهريا ليصل إلى المواطن بنحو 5 قروش لرفع الأعباء عن المواطنين، وعدد المستفيدين من دعم الخبز يقدر بنحو 71 مليون مواطن، و64 مليون من الدعم التمويني، بتكلفة تتجاوز 113 مليار جنيه بعدما كانت 87 مليار جنيه، وتحملتها الدولة رغم أنها لم تكن مطروحة في الميزانية، ولكن القيادة السياسية وجهت بذلك، ويبقى السؤال.. كيف نلغي الدعم ونحن نتحمل المزيد منه ومستمرون في دعم المواطن المصري والقيادة السياسية وجهت باستمرار الدعم وتوفير السلع والدولة تتحمل كثيرا نتيجة للظروف التي يمر العالم بها لرفع الأعباء عن المواطن؟».