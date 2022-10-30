خبراء ونواب: «القاهرة الإخبارية» منبر الحفاظ على الأمن القومي العربي.. ومشروع إعلامي رائد

أشاد إعلاميون وخبراء وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بإطلاق «القاهرة الإخبارية»، معتبرين أن إطلاقها تأكيد لريادة مصر الإعلامية ونقلة نوعية فى الحفاظ على وعى المواطن المصرى.

«العالم»: الكوادر المهنية والمصادر الإخبارية للدولة تؤهلنا للمنافسة بقوة

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: «نحن دولة كبيرة ولدينا مصادر متنوعة، لذا يجب أن نهتم بالقنوات الإخبارية لأن الكوادر المهنية والمصادر الإخبارية تؤهلنا لهذا المجال، ومن المؤكّد أننا سوف نحصل على مكاسب كثيرة، أبرزها الرد على الشائعات غير الصحيحة، لأنه سيكون لدينا أخبار ومصادر خاصة ترد على الأخبار الزائفة وغير الصحيحة، وقناة القاهرة الإخبارية سوف تكون من أهم القنوات التى بها كوادر إعلامية تسعى وراء الحقيقة والوصول للخبر بشكل حيادى، مع الاحتفاظ بدقة الخبر».

وأوضحت د. ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، أن قناة القاهرة الإخبارية مشروع مهم للغاية، لأنها ستهتم بما يدور فى مصر والعالم العربى بل والعالم كله، وهو ما اتضح من خلال الإعلانات الترويجية والتمهيدية للقناة، ومن الواضح اعتماد القناة الجديدة على شبكة مراسلين حول العالم، لذا من المتوقع أن تكون صاحبة رسالة واضحة، ولغة خطاب متناسبة مع الجمهور الذى اعتاد مشاهدة القنوات الإخبارية الأخرى، فالاختلاف مهم.

أمين «إعلام النواب»: ستغير خريطة «الميديا» دوليا

وقالت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن إطلاق قناة فضائية إقليمية فى مصر سيكون له دوره البالغ فى تغيير خريطة الإعلام دولياً، والقناة الجديدة نواة حقيقية للتنمية الإعلامية، وكانت الحلم الذى جعلته الشركة المتحدة واقعاً، سيكون لها دور تنافسى فى الوسط الإعلامى، وستتربع على عرش الإعلام الإقليمى، وستكون النواة الحقيقية للتحضر الإعلامى.

وقال تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن «القاهرة الإخبارية» ستحمى المنطقة العربية من «حروب الشائعات»، وإعلام «المتحدة» هو الأكثر تطوراً، مضيفاً: «القناة الوليدة ستواجه محاولات طمس الهوية وفوضى الانفتاح التكنولوجى، وستعيد التوازن للمشهد الإعلامى المصرى والعربى».

زين الدين: القناة قادرة على مجابهة الأكاذيب والأخبار المغلوطة

وأضاف محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على الأمن القومى هدف رئيسى فى ظل متغيرات كثيرة، وفى ظل تسارع الأحداث على المستوى الإقليمى والدولى وانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة عن الدولة، لذا كان من الضرورى إطلاق قناة قادرة على تغطية الشأن الإقليمى من وجهة نظر ورؤية مصرية، وقادرة على مجابهة الأكاذيب والأخبار المغلوطة مع شرح رؤية مصر ودعم سياستها الخارجية.

وتابع «زين الدين» قائلاً إن الإعلام المصرى يحتاج إلى منصة كبيرة على غرار قناة «القاهرة الإخبارية» لتصبح منارة إعلامية مصدرها العاصمة، والقناة رفعت شعار «السرعة والمصداقية»، وأخذت على عاتقها نقل تفاصيل الأحداث الإقليمية لحظة بلحظة من خلال عدد كبير من الإعلاميين المصريين الموهوبين الذين يخوضون منافسة قوية مع قنوات عربية وغربية أخرى.

وأشار محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية امتلاك مصر قناة إقليمية تليق باسم ومكانة مصر، فى ظل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى المتكررة بأهمية مواكبة الأحداث محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولا يختلف أحد على أن نجاح القناة فى مهام رسالتها الإعلامية بات أمراً حتمياً، تزامناً مع العصر الذى تعانى فيه المنطقة العربية والمحيط الإقليمى من فراغ كبير بعد ثورات الربيع العربى.

وأكد «البدرى» أن القناة الجديدة، من خلال السياسة الإعلامية التى ستقرها الشركة المتحدة، ستعالج هذا الفراغ، وسيكون لها دورها فى جذب المشاهدين والمتابعين عبر التفاعل مع كافة الأحداث بالشكل اللائق والمتميز، من خلال امتداد البث وصولاً إلى السوشيال ميديا لتوسعة جمهور المشاهدين للقناة التى يتوقع لها الجميع أن تكون بداية انطلاقها قوية جداً.