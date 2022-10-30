عقد امتحانات شهر أكتوبر لـ«أولى وتانية ثانوي» بشاشات عرض.. والبداية في «السعيدية»

بـ«شاشات عرض».. انطلقت اليوم، امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، إذ يعرض الامتحان على الشاشة ويبدأ الطلاب في قراءة الأسئلة بدقة والإجابة عليها في الورقة المخصصة لذلك وحسب التوقيت المحدد.

مدرسة الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة «السعيدية» بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، طبقت النظام الجديد في الامتحانات الذي يعتمد على قراءة الأسئلة التي وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم تدوين الإجابة عليها في الورقة المخصصة لذلك مع مراعاة كتابة البيانات الخاصة بالطالب.

انتظام امتحانات شهر أكتوبر

انتظمت امتحانات شهر أكتوبر، وفق التعليمات التي أعلنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشرف سلومة، مدير المديرية، وتفقد عصام عبيد مدير إدارة المدرسة السعيدية وعماد فتحي، وكيل المدرسة، فعاليات اليوم الأول لأعمال الامتحانات الشهرية «أكتوبر» للصفين الأول والثاني الثانوي في مادتي التربية الدينية واللغة العربية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية والتأكيد على وجود الامتحان على شاشات العرض.

توقيع الطالب بخط يده في كشف الحضور والانصراف

ولضمان انتظام سير الامتحانات، أعلنت مدرسة السعيدية عدم السماح بدخول أي طالب بعد الطابور الصباحي والتوجه للفصل لبداية اليوم الدراسي وتوقيع الطالب بخط يده في كشف توقيعات الحضور والانصراف أثناء الامتحان وسيتم أخذ الغياب والحضور بداية من الحصة الأولى.

وشددت أيضا المدرسة على الطلاب بضرورة إحضار ورقة فلوسكاب مكتوب عليها الاسم بالكامل والفصل والمادة لأن الامتحان سيتم عرضه على شاشة الفصل مع تخصيص معلمين للملاحظة على الطلاب أثناء فترة الامتحانات وسيتم تسليم ورق الإجابة لكنترول المدرسة وغير مسموح نهائيا باصطحاب الموبايل إلى المدرسة.