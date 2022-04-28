تضرر سيارتين ونجاة شابين بأعجوبة بسبب «سباق الموت» في الفيوم

أصابهما هوس سباق السيارات على الطرق السريعة، فقرر الصديقان «عمرو» و«عبيد» التسابق بسيارتيهما على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أثناء عودتهما من محافظة أسيوط، عقب تناول الإفطار، وتوجههما إلى محافظة القاهرة، إلا أنّ عجلة القيادة اختلت في يد أحدهما، واصطدم بالسيارة الثانية، وانقلبت كلتا السيارتين على الطريق في مشهد مروّع، فيما نجا الشابان من الموت بأعجوبة، بينما تدمرت السيارتين تماماً.

بلاغ بانقلاب سيارتين ملاكي وإصابة شخصين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أعلى كوبري «أبو صير»، أمام مشروع السولار، بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال المصابين من داخل السيارتين، وتبيّن أنهما كل من «عبيد جاد عبيد»، 35 سنة، مقيم بالوراق في محافظة الجيزة، أُصيب بكدمات في الصدر، والثاني «عمرو بدران محمود»، 25 سنة، مقيم ديروط في محافظة أسيوط، مصاباً بكدمات بالصدر والذراع الأيسر، ورفض كلاهما النقل للمستشفى، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما في موقع الحادث.

تدمير سيارتين ملاكي بعد تصادمهما بالفيوم

وأسفر الحادث عن إلحاق أضرار بالغة بالسيارتين، وتضررهما بصورة كبيرة، نتيجة انقلاب السيارتين، حيث تعرض سقف السيارتين للتلف، بالإضافة إلى تعرض الجزء الأمامي والجانبي للسيارتين للتلف.

سباق سيارات سبب الحادث

وأوضح الشابان أنّهما كانا عائدين معاً من محافظة أسيوط، وكانا يتسابقان في الطريق بغرض «التسلية»، وأثناء السباق بينهما، اختلت عجلة القيادة في يد أحدهما، واصطدمت سيارته بالأخرى بشدة، مما أدى إلى انقلاب السيارتين.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.