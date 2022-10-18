«حدائق أكتوبر» تطرح وحدات أكبر محور ترفيهي أمام المستثمرين نوفمبر المقبل

أعلن المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن طرح وحدات المحور الترفيهي ومحال السناتر والمحال التجارية في المدينة، أمام المستثمرين مطلع شهر نوفمبر المقبل، وقال رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المحور الترفيهي في المدينة هو الأكبر بمنطقة غرب القاهرة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة بتكلفة 130 مليون جنيه ومن المتوقع بعد طرحه أمام المستثمرين تحقيق عوائد تتجاوز 10 مليارات جنيها.

أكبر محور ترفيهي خدمي

وأضاف رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أن المحور يقع على مساحة عرضها 130 مترًا بطول 12 كيلومترا ويبدأ من وصلة دهشور الجنوبية حتى طريق الفيوم متوسطا مدينة حدائق أكتوبر.

رئيس الجهاز: عوائد المشروع تتجاوز 10 مليارات جنيه

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع شركة نقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة للتجهيز والعمل على إزالة كافة كابلات الضغط العالي داخل المدينة، واستغلال الأراضي، لإقامة مشروع خدمي ترفيهي عليها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن المحور سيكون أكبر متنزه ترفيهي خدمي بمنطقة غرب القاهرة بالكامل، وهو ما سيحدث التوازن بين مشروعات شرق القاهرة وغربها، وقال إن المشروع مساحته مليون و400 ألف متر مربع.

كان جهاز المدينة أعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق في حدائق أكتوبر بعد غدٍ لإجراء أعمال الصيانة، على الخط الناقل قطر 1100 مم، ما يستدعي قطع المياه في الفترة من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح غدٍ الأربعاء.

انقطاع مياه الشرب بجهاز تنمية حدائق أكتوبر لمدة 24 ساعة

وكان جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أعلن أن المناطق المتأثرة بالمدينة، تضم المرحلتين الأولى والثانية دار مصر، ومشروع أشجار سيتي، وأهاب بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه عن تلك الفترة.