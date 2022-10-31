سعر اليورو في البنوك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

اليورو هو العملة الرئيسية لدول الاتحاد الأوروبي، وأحد العملات التي تحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين ورجال المال والأعمال من المصريين والعرب، المقيمين داخل مصر، ويعملون في العديد من نواحي الاستثمار المختلفة.

وترصد السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، كما يلي.

سعر اليورو اليوم في مصر

مع التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك، وبعد إضفاء مرونة على سعر صرف الدولار، تعدى سعر اليورو في البنوك 23 جنيها، وفقا لما أعلنته مواقع البنوك المختلفة.

سعر اليورو اليوم بالبنك الأهلي

سجل اليورو اليوم البنك الأهلي نحو 23.66 جنيه للشراء، و23.81 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 23.69 جنيه للشراء، و23.66 جنيه للبيع، بينما سجل صباح اليوم في البنك المركزي، نحو 23.90 جنيه للشراء و24.05 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 23.95 جنيه للشراء، و24.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ومع بداية تعاملات بنك مصر بلغ سعر اليورو اليوم 23.66 جنيه للشراء و23.81 جنيه للبيع، كما بلغ في المصرف المتحد 19.55 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وداخل CIB، قيمة 23.66 جنيه للشراء، و23.82 جنيه للبيع، وداخل أبوظبي الإسلامي 23.93 جنيه للشراء، و24.19 جنيه للبيع، أما المصري الخليجي سجل 23.95 جنيه للشراء و23.12 جنيه للبيع.