في قلب الحدث.. مراسلو «القاهرة الإخبارية» حول العالم وفي العواصم الكبرى للتغطية والبث الحي

اختارت «القاهرة الإخبارية» شبكة ضخمة من المراسلين بمختلف عواصم العالم، لتكون فى قلب الحدث بمجموعة مميزة ومحترفة من الإعلاميين.

وكشفت البروموهات الترويجية للقناة عن شبكة من المراسلين بعواصم مهمة، وظهر المراسلون خلال البرومو الترويجى وهم يرددون عبارة «هنا القاهرة»، مع ذكر العاصمة التى ينقلون منها التغطية الإخبارية، ومنها بروكسل ورام الله ومقديشيو وبرلين وتونس ودمشق وموسكو وبيروت وبغداد وعمان ونيروبى وعدن ومارسيليا وطرابلس وأنقرة والخرطوم وواشنطن وبرلين وأثينا وبنغازى، وغيرها من العواصم.

ويتضمن البرومو لقطات من عدة عواصم عربية، مصحوبة بالأناشيد والسلام الوطنى لهذه الدول، ومنها النشيد الوطنى لمصر وعدد كبير من الدول العربية.

وأشاد إعلاميون عرب بامتلاك مصر قناة إخبارية إقليمية، باعتبارها أحد الأحلام التى راودت صُناع الإعلام فى مصر لسنوات طويلة، لتتمكن القاهرة من تغطية الشأن الإقليمى بالكامل من شاشة ومنظور مصرى فى مخاطبة العالم، وكشف الشائعات والأكاذيب، معتبرين أن وجود هذه المجموعة الكبيرة من المراسلين يشير إلى أن قناة القاهرة الإخبارية تستعد لانطلاقة قوية.

رئيس «الصحفيين العرب»: ننتظر البث المباشر وتسليط الضوء على معاناة شعوبنا وبناء مجتمعاتنا

وقال الكاتب الصحفى مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، لـ«الوطن»، إن قناة «القاهرة الإخبارية» ستكون مؤثرة، والجميع ينتظر خروجها للهواء مباشرة، لأننا بحاجة إلى مثل هذه القناة فى هذا التوقيت، ويجب أن تسلط الضوء على معاناة شعوبنا ومجتمعاتنا، وعلى بناء بلداننا، مضيفاً: أتمنى من الزملاء الذين يعملون فيها أن يأخذوا بعين الاعتبار أن العالم يتغير ويتسارع، فهناك سرعة فى نقل الخبر والتأثير فى الرأى العام، ليس فقط المحلى، إنما أيضاً العالمى، وعليهم العمل بمهنية عالية مؤثرة حتى تستطيع القناة أن تتقدم على هذه القنوات التى ربما سبقتها بالوقت.

وقال الكاتب اليمنى، محمد الجازم، إن وجود قناة إقليمية للأخبار من العاصمة المصرية القاهرة يُعد خطوة رائعة للغاية، حيث إن وجودها شىء مطلوب وضرورى، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم إطلاق القناة بشكل متميز ومدروس ومخطط له. وأضاف: «أتوقع أن تلبى احتياجاً مهماً حتى يكون للمواطن العربى صوت، ويوصل عبر «القاهرة الإخبارية» رسالته للعالم بأسلوب وتكنولوجيا تستطيع أن تنافس بها مثيلاتها من القنوات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى، ومن الرائع أن يتوافر لهذه القناة كل الدعم من توفير المراسلين والإمكانيات والرؤية الواضحة.

السورية بريفان خليل: مصر الشقيقة أكبر الدول الرائدة في مجال الإعلام

وقالت الإعلامية السورية بريفان خليل إن مصر الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية الرائدة فى مجال الإعلام، ووجود قناة القاهرة الإخبارية لتمثل الإعلام المصرى والعربى سيشكل نقلة نوعية مميزة فى الإعلام الحديث، والوجود المصرى فى المنطقة والعالم، مضيفة أن «وجود قناة إخبارية إقليمية متخصصة فى القلب المصرى أمر مهم طال انتظاره، خاصة أن مصر التى تُعتبر قلب المنطقة وقائد المحيط العربى يجب أن يكون لها صوت إخبارى متميز وقوى يعبّر عن الشارع العربى بشكل عام، والشارع المصرى بشكل خاص، وبوجود كوكبة من الأسماء الإعلامية المتميزة التى لها قبول كبير لدى الجمهور المصرى والعربى».

فيما أكد الإعلامى الأردنى زكى الوشاح أن العرب كانوا بحاجة إلى مثل قناة القاهرة الإخبارية منذ سنوات طويلة، نظراً لأن هناك قنوات شكلت وعى أجيال كاملة بأخطاء فادحة فى التاريخ والسياسة والاقتصاد، وهناك قنوات أثرت أيديولوجياً على الشباب العربى وضللتهم، وهذا ما ظهر جلياً خلال العقدين الماضيين، مضيفاً أن «مصر تستحق الكثير، فهى منبر الإعلام فى المنطقة، وعلينا أن نؤكد أن إذاعة صوت العرب التى خرجت من العاصمة المصرية القاهرة استمع لها كل عربى من المحيط إلى الخليج ، ومن عدن إلى نواكشوط، وقناة القاهرة الإخبارية ستكون مؤثرة، وستثبت للعالم أن الإعلام بصناعة مصرية سينافس قنوات وشبكات عالمية».