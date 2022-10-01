«سكاي نيوز»: أكثر من 217 ألف طن منتجات زراعية تغادر الموانئ الأوكرانية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، أنّ 11 سفينة محملة بـ217 ألفًا و600 طن من المنتجات الزراعية ، غادرت موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني، وأشارت الحكومة إلى أنّ وجهة تلك السفن نحو إفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك كجزء من مشروع «مبادرة الحبوب»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

تصدير الحبوب الأوكرانية

وفي وقت سابق وصلت سفينة تحمل أطنانا من الذرة والزيت النباتي إلى ميناء طرابلس شمال لبنان آتية من أوكرانيا.

ويشار إلى أنّ «رازوني» كانت أول سفينة تغادر أوكرانيا بعد اتفاق في زمن الحرب جرى توقيعه بين الأمم المتحدة وعدة دول، من أجل المرور الآمن لحركة السفن التي تحمل الحبوب.