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الداخلية: تحرير 490 محضرًا للمحال المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:44 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كثفت وزارة الداخلية، جهودها بتنظيم الحملات الأمنية على المحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق، على مستوى الجمهورية، وتم تحرير 490 مخالفة.

حملات أمنية على مستوى الجمهورية

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، دشنت الأجهزة الأمنية حملات على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تحرير 490 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة. 

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