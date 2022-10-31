توقعات طقس 72 ساعة.. تقلبات جوية وأمطار بكميات مختلفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بانخفاض جديد في درجات الحرارة، خلال طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يتوقع أن يسود طقس ممطر على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والمدن والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد الأمطار إلى محافظات الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على شمال وشرق البلاد، مع زيادة في فرص سقوط الأمطار بكميات مختلفة بين مكان وآخر، بسبب تكون امتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، يزيد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومتوسطة على العلمين والإسكندرية ومطروح والسلوم والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والدقهلية، كما ستمتد الأمطار بين متوسطة وخفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 1 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

درجات الحرارة الأربعاء 2 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 20.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

درجات الحرارة الخميس 3 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.