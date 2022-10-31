محافظ قنا يكشف آخر الاستعدادات لمواجهة أمطار وسيول الشتاء 

قال أشرف الداوودي، محافظ قنا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستعداد لموسم الأمطار خلال فصل الشتاء، متابعًا أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات لمواجهة الأمطار من خلال تدريب أبناء المحافظة التنفيذين على مواكبة هذه الكوارث لقياس مدى استعدادهم، بهدف حل أي مشكلات تواجههم ودعمها، مشيرًا إلى أن الدولة دعمت كل المحافظات بالمعدات والأجهزة لمكافحة الأمطار والسيول.

محافظة قنا لا تتعرض للأمطار بل السيول الغزيرة

وتابع «الداوودي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» عبر فضائية «TEN»، أن محافظة قنا لا تتعرض للأمطار بل السيول الغزيرة كل عام، مؤكدًا أن المحافظة لديها متابعين دوريين لحالة الطقس، وبالتالي نرفع حالة الاستعداد بكل المراكز والعلميات، ومن ثم نتوجه للمناطق المتوقع حدوث اضطرابات في الأحوال الجوية بها للسيطرة على أي موقف طارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع.

وأضاف، أنه لا يحدث خسائر في الأرواح بل خسائر مادية بسيطة، وهذا نتيجة الاستعداد الجيد للتنفيذين داخل المحافظة سواء الحماية المدنية بكل معداتها وأجهزتها أو شركة المياه، مؤكدًا توافر الأجهزة كافة التي تستخدم في الحالات الطارئة للأحوال الجوية، مما يساعد في تقليل الأثار السلبية لهذه السيول الحادثة بالمحافظة.

حياة كريمة بقنا

وفي نفس السياق، أشار محافظ قنا، إلى أنه يجرى استلام المرحلة الأولى من مشروعات حياة كريمة، متابعًا أنه سيتم الانتهاء من كافة المنشآت الخاصة بها بنهاية شهر 11، حيث أنه تم استلام 50% منها، ويتبقى الانتهاء من محطات الصرف الصحي.