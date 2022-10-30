محافظ قنا يتفقد موقع انهيار منزلين بنجع حمادي تسبب في وفاة طفل وسيدة

انتقل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى موقعي انهيار جدارين لمنزلين مختلفين بقريتي الرئيسية وهو التابعتين لمركز نجع حمادي لتقديم كل الدعم وتوفير المستلزمات العاجلة للأسرتين المنكوبتين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والنائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وعبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

انهيار منزلين بقنا

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أن الحادث الأول جاء نتيجة انهيار جدار من الطوب الأخضر ومونة الطين بمنزل بقرية «هو »، ما أسفر عن وفاة الطفل معاذ حسن محمود وإصابة والديه، بينما الحادث الثاني وقع بقرية الرئيسية نتيجة انهيار حائط حوش مبني بالطوب اللبن أسفر عن وفاة سيدة أبو القاسم أحمد وهي أم لخمسة أطفال تقوم برعايتهم بعد وفاة والدهم.

وأعرب محافظ قنا والقيادات التنفيذية عن بالغ حزنهم للأسرتين في مصابهم الأليم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته.

احتياجات الأسرة

كما أصدر الداودي تعليماته بتلبية كل احتياجات الأسرتين من خلال حزمة من الخدمات المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كل أوجه الرعاية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل تلك الفئات المستحقة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.