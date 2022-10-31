رئيس شركة «فيوتيك»: نستهدف صناعة كشاف موفر.. و«ابدأ» متحمسة لنا

قال الدكتور مهندس محمد هلال رئيس الشركة المصرية للصناعات الإلكترونية المتطورة فيوتيك، إن جميع إنتاج الشركة نتاج أبحاثها وتصميم المهندسين التابعين لها، موضحًا: «كل الإنتاج فيه فكر مختلف، ولدينا كشّاف شوارع جديد هديتنا لحياة كريمة، حيث إنه بالسعر الاعتيادي ولكنه يوفر استهلاك 60% من الكشاف العادي».

الرئيس السيسي شجع المشروعات القومية

وأضاف، في تصريحات على هامش مشاركته في الملتقى الدولي الأول للصناعة: «الرئيس السيسي سمح بالمضي في المشروعات القومية، ومبادرة ابدأ تواصلت معنا وتحمست للمشروع، إذ أنه مشروع الرئيس السيسي، ففي بداية البرنامج الانتخابي تحدث باستفاضة كخبير متخصص في المجال وقال لو وزعنا 400 مليون لمبة من النوعيات الأمينة فإن ذلك سيكون أفضل، حيث سيوفر ذلك نحو 4 جيجا وات، وهو ما يماثل إنتاج محطات تكلفنا مليارات الدولارات».

اللمبة الأمينة لا تصدر تلوثا ضوئيا

وتابع: «اللمبة الأمينة لا تصدر التلوث الضوئي للبيئة، كما تسحب كهرباء قليلة بكفاءة عالية وعمرها طويل جدا وقد يمتد لـ 12 سنة»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل رسالة طمأنة كبيرة للمصنعين الوطنيين.