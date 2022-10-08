أوكرانيا تسقط 3 طائرات دون طيار.. وموسكو تقصف خاركيف

أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكراني، 3 طائرات دون طيار من طراز «شاهد -136 كاميكازي»، استخدمتها روسيا لمهاجمة منطقتي «أوديسا» جنوب غربي البلاد و«ميكولايف»، أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية، زابوريجيا، بطائرات كاميكازي، أمس الجمعة، وفقا لما أعلنت السلطات الأوكرانية.

بدورها، قالت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، إن الوضع في «بوه» الجنوبية متوتر للغاية، فيما شن الطيران الحربي الأوكراني 15 غارة جوية. وأعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 110 من الجيش الروسي، وتدمير 6 دبابات، و8 مدافع هاوتزر واثنين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات «إس 300».

قصف روسي على مدينة «خاركيف» الأوكرانية

وأكد رئيس بلدية «خاركيف» الأوكرانية، إيهور تيريخوف، أن القوات الروسية قصفت، المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى اشتعال النيران في إحدى المؤسسات الطبية في ومبنى غير سكني.

بدوره، رجح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف في مرحلة ما، مشيرا في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد اتفاقات مع الغرب، تناسب عظمة روسيا الجديدة وتتجاوز «الحرب الباردة»

وطالبت السلطات المجرية، كبار قادة دول «الاتحاد الأوروبي» خلال قمة في العاصمة التشيكية «براج»، بالتفاوض لمنع اتساع الحرب «الروسية الأوكرانية» وتصعيد الصراع، وإطلاق المفاوضات.

مارين: ندعم انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو» في نفس التاريخ

وفي فنلندا، أعربت الحكومة، عن أملها بموافقة أنقرة على انضمام هلسنكي إلى حلف «الناتو» في أقرب وقت ممكن، وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين، في تصريحات قبل انطلاق قمة غير رسمية لقادة دول الاتحاد الأوروبي، في «براج» التشيكية، إنها تدعم انضمام بلادها والسويد إلى الحلف في التاريخ نفس، لأن الأمر متعلق بالأمن في شمالي القارة الأوروبية.

بدورها، أكدت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية، التزام ستوكهولم بمذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة بين السويد وفنلندا وتركيا خلال اجتماع قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد، في 28 يونيو الماضي.

بدورها، وقعت وزارة الدفاع الجورجية، اتفاقا مع شركة«أسفات» التابعة لنظيرتها التركية لاستيراد ناقلات جند مدرعة بمعايير «الناتو».