تكثيف حملات النظافة بالقاهرة ورفع 220 طن مخلفات في حي طرة 

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع التراكمات والمخلفات المتراكمة في المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية، بالتنسيق مع فروع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة، ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

تكثيف أعمال النظافة

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي طرة في القاهرة برئاسة المهندسة جيهان جادو، رئيس الحي، وبالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئي، بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم، للحفاظ على الشكل الجمالي وراحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين.

استعادة الشكل الحضاري للشوارع والميادين

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحي طرة جهودها بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة، لرفع 220 طنا من التراكمات والمخلفات ورتش بنطاق منطقة مخزن الأنابيب بنفق الأسمنت من ناحية الاوتوستراد ومدينة الإخاء وشارع معهد أمناء الشرطة ومنطقة مديرية الأمن.

يأتي ذلك ضمن الاهتمام بملف النظافة، باعتباره أحد أهم الملفات التي توليها الدولة والادارة المحلية أهمية كبرى على طول المحاور والكباري والشوارع، لاستعادة الشكل والرونق الحضاري، لما لها من تداعيات إيجابية على الصحة العامة والبيئة .