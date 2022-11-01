وفاة معلمين في المدارس واستقبال وثائق بمكتبة الإسكندرية.. أهم أخبار المحافظات

شهدت محافظات مصر، خلال الساعات الماضية، عدة أحداث مهمة كان أبرزها وفاة معلمين داخل مدارسهما في محافظتي الشرقية والقليوبية، واستقبال مكتبة الإسكندرية نسخة من الوثائق الكرتوغرافية البرتغالية الأصلية، وتجهيز 23 عروسا من غير القادرات بالتزامن مع احتفالات السويس بالعيد القومي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل هذه الأحداث التي جرت خلال أمس الاثنين.

وفاة معلمين داخل مدارسهما

توفي معلمان أثناء عملهما داخل المدارس، أحدهم توفي مغشيًا على وجهه داخل الفصل بعد انتهاء طابور المدرسة في الشرقية، والآخر توفي إثر وعكة صحية مفاجئة خلال الحصة الأولى بإحدى مدارس شبرا الخيمة في القليوبية، إذ أنه كان يعاني من مرض السكري، وتفاجأ تلاميذه بإصابته بغيبوبة خلال حديثه مع ولي أمر أحد التلاميذ توفي على إثرها.

استقبال مكتبة الإسكندرية جزءا من الوثائق الكرتوغرافية

استقبل الدكتور أجمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية مانويلا فرانكوا، سفيرة البرتغال في القاهرة ومدحت وهدان، قنصل عام البرتغال بمناسبة اهداء المكتبة الوطنية البرتغالية نسخة من الوثائق الكرتوغرافية الأصلية، حيث تضمن 6 مجلدات تتضمن الكشوف والخرائط الأصلية للاكتشافات البحرية الربتغالية والتي تغطي الفترة بين القرن الـ14 وحتى الـ17 الميلادي.

تجهيز 23 عروسًا في السويس بالتزامن مع العيد القومي

سلم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس مستلزمات 23 عروسًا من المقبلات على الزواج، وذلك بالتزامن مع احتفالات العيد بالتزامن مع احتفالات العيد القومي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة.