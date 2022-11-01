هنا أمريكا: تفاصيل جديدة في الاعتداء على زوج بيلوسي.. و«ماسك» المدير الوحيد لـ«تويتر»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، كشف السلطات الأمريكية، تفاصيل جديدة حول الهجوم على بول زوج رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، فيما قالت تقارير إعلامية، إن مؤسس «سبيس إكس»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قام بحل مجلس إدارة «تويتر»

ديبابي صاح سائلا عن نانسي بيلوسي

وأشارت السلطات الأمريكية، أمس الاثنين، إلى إن ديفيد ديبابي، البالغ من العمر «42 عاما»، المتهم بمهاجمة بول «82 عاما» زوج رئيسة مجلس «النواب»، نانسي بيلوسي، قال للشرطة إنه أراد احتجاز رئيسة المجلس رهينة وكسر ركبتيها.

ويوم الجمعة الماضي، اعتدى ديبابي، على بول بيلوسي الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجين في «سان فرنسيسكو».

وأوضح درو هاميل، المتحدث باسم بيلوسي، إن رئيسة مجلس النواب، لم تكن في «سان فرانسيسكو» في وقت الاعتداء.

وفي وقت سابق، أوضحت وسائل إعلام محلية، أن ديبابي، صاح سائلا عن نانسي بيلوسي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

ممثلو الادعاء الفدرالي الأمريكي يوجه اتهامين لديبابي

ووجه ممثلو الادعاء الفدرالي الأمريكي، اتهامين لديبابي، بالاعتداء على مسؤول اتحادي أو إعاقته أو الانتقام منه، بتهديد أو إصابة أحد أفراد أسرته، كما يواجه تهمة واحدة تتعلق بمحاولة خطف مسؤول أمريكي.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن عناصر في الشرطة، إن ديبابي تبنى مواقف يمينية متطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، قالت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، إن من بين أكثر من 1700 عملية إطلاق نار مميتة وغير مميتة سُجلت في أنحاء«بوسطن»، عاصمة ولاية «ماساتشوستس» شمال شرقي البلاد منذ 2015، كان أكثر من 1300 من الضحايا من السود أو من أصل إفريقي.

وأشارت بيانات «شرطة بوسطن»، إلى أن المدينة الأمريكية، شهدت حتى 23 أكتوبر الماضي، 26 حادث إطلاق نار مميتا، مقارنة بالفرتة ذاتها من العام الماضي، الذي شهد 22 عملية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أوضحت تقارير إعلامية، أن مؤسس «سبيس إكس»، المدير التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير إيلون ماسك قام بحل مجلس إدارة «تويتر»، مما عزز سيطرته على موقع التدوينات القصيرة، بعد إتمام صفقة الاستحواذ على الموقع، مبرشرة في 27 أكتوبر الماضي.

ماسك: التزام «تويتر» بسلامة العلامة التجارية لم يتغير

بدوره، أشار موقع «ذا هيل» الأمريكي، إلى أن الملياردير الأمريكي، أصبح بذلك المدير الوحيد لشركة «تويتر»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال ماسك، إن التزام «تويتر» بسلامة العلامة التجارية لم يتغير، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» لالإخبارية.

بايدن: شركات النفط لا تنفذ التزاماتها بالاستثمار ودعم الشعب

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الشركات الأمريكية للنفط، تجني أرباحا قياسية على خلفية أوضاع سوق الطاقة، مضيفا للصحفيين في «البيت الأبيض»، إن الشركات لا تنفذ التزاماتها بالاستثمار ودعم الشعب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بايدن، أن أرباح شركات النفط تضاعفت بسبب الأزمة الأوكرانية. وأشار بايدن، إلى أن الأرباح كبيرة إلى درجة تجعل من الصعب تصديقها، وأوضح الرئيس الأمريكي، أن شركات النفط توجه أرباحها الزائدة إلى المساهمين. وتابع بايدن قائلا، إن شركات النفط يجب أن تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الإضافية إذا لم تخفض الأسعار للمستهلك، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا، إن إدارته تبحث مع «الكونجرس» زيادة الضرائب وفرض قيود على الأرباح الزائدة لشركات النفط الرافضة لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

بايدن ودا سيلفا ملتزمان بمواصلة العمل كشريكين لمواجهة التحديات المشتركة

وفي ملف العلاقات «الأمريكية البرازيلية»، أعاد الرئيس جو بايدن، أمس الاثنين، في اتصال هاتفي مع الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا، تأكيد العلاقات القوية بين البلدين

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، في بيان، أن المسؤولين ملتزمان بمواصلة العمل كشريكين لمواجهة التحديات المشتركة، بما فيها مكافحة تغير المناخ، وحماية الأمن الغذائي، وإدارة الهجرة الإقليمية.