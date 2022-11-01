درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 1-11-2022.. العظمى بالقاهرة 26

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، والظواهر الجوية التي تمر بها البلاد.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون مائلا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء والصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن ساعات الليل، تشهد طقسا لطيفا في الساعات الأولى، وتنخفض درجات الحرارة على جميع الأنحاء في الصباح الباكر.

الظواهر الجوية اليوم

ووفق خبراء الأرصاد، فأن البلاد تشهد سقوط أمطار بنسب متفاوتة على عدد من المناطق إذ تكون الفرصة ضعيفة بنسب 20% على حيث تكون الأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتكون الأمطار متوسطة رعدية أحيانا على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا جاءت كالتالي:

القاهرة 26 - 20

العاصمة الإدارية 26 - 20

6 أكتوبر 26 - 19

بنها 26 - 19

دمنهور 25 - 19

كفر الشيخ 25 - 19

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 20

بورسعيد 25 - 20

الإسماعيلية 27 - 19

السويس 26 - 20

الزقازيق 26 - 19

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 20

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23