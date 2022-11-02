«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة نهاية الأسبوع: استعدوا للشتاء

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع، حيث سيكون هناك انخفاض تدريجي نظرا لاقتراب نهاية فصل الخريف واستعدادا لبرودة فصل الشتاء، فيما حذرت، بالأمس، من تكون الشبورة بكثافة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى خلال نهاية الأسبوع ستتراوح بين 26-25

وأشارت الأرصاد الجوية خلال بيان صادر عنها، إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، خلال نهاية الأسبوع ستتراوح بين 26-25 وذلك خلال ساعات النهار، وخلال ساعات المساء تنخفض بقيم تتراوح بين 6-7 درجات، حيث تسجل الدرجة الصغرى 19 درجة مئوية، في حين تسجل الصغرى على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط 18 درجة، والسواحل الشرقية ووسط سيناء 20 درجة مئوية، وتسجل 16 درجة على محافظات شمال الصعيد، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات المساء وحتى ساعات الصباح الباكر.

زيادة سرعات الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا

وأشارت الأرصاد إلى زيادة سرعات الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات حرارة الطقس خلال ساعات المساء المتأخرة، والصباح الباكر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للأرصاد الجوية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن درجات الحرارة ما زالت حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، ما بين ارتفاع وانخفاض أحيانا، وأننا بدأنا نستعد لفصل الشتاء، مع اقتراب نهاية فصل الخريف خلال 6 أسابيع من الآن، حيث إنه ينتهي رسميا يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022، على أن يبدأ فصل الشتاء، حيث تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأشارت منار غانم إلى استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، في حالة الطقس اليوم الأربعاء، خاصة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الدلتا، مع زيادة فرص سقوط الأمطار، حيث نتأثر حاليا بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يقابله منخفض جوي سطحي قادم على البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، مع توقعات بامتداد فرص الأمطار الخفيفة لمناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.