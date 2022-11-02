سيارات أتوماتيك 1600 cc أقل من 100 ألف جنيه.. تعرف عليها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:25 ص | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
يبحث بعض راغبي شراء السيارات عن سيارة مستعملة بالسوق المصرية، ولذلك يجب عليهم تنفيذ عدة خطوات شرحها عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات.
وقال عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه يجب على راغبي شراء السيارة التأكد من صحة أوراق مالكها والكشف عنها في إدارات المرور والتسجيل عقب الشراء واستلام شهادة مخالفات.
سوق السيارات المستعملة في مصر
وأكد عضو رابطة تجار السيارات أنه يجب التأكد من إدارات البحث الجنائي أن مالك السيارة «البائع» ليس مطلوبا على ذمة أي قضية أو توجد غرامات مالية.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أنواع عدد من السيارات المستعملة العائلية وقوة المحرك بها 1200 إلى 1600 cc وناقل الحركة أتوماتيك.
أسعار السيارات المستعملة اليوم
تويوتا كورولا 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 75,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 76,000 جنيه
دايو ليوجانزا 1999
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 62,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 86,000 جنيه
رينو ميجان 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81.000 جنيه
رينو كليو 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :67,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 63,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 92,000 جنيه
دايو لانوس 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
دايو ليوجانزا 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 69,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
فولكس فاغن باراتى 2004
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه
بروتون واجا 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 67,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه