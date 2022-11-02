سيارات أتوماتيك 1600 cc أقل من 100 ألف جنيه.. تعرف عليها

يبحث بعض راغبي شراء السيارات عن سيارة مستعملة بالسوق المصرية، ولذلك يجب عليهم تنفيذ عدة خطوات شرحها عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات.

وقال عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه يجب على راغبي شراء السيارة التأكد من صحة أوراق مالكها والكشف عنها في إدارات المرور والتسجيل عقب الشراء واستلام شهادة مخالفات.

سوق السيارات المستعملة في مصر

وأكد عضو رابطة تجار السيارات أنه يجب التأكد من إدارات البحث الجنائي أن مالك السيارة «البائع» ليس مطلوبا على ذمة أي قضية أو توجد غرامات مالية.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أنواع عدد من السيارات المستعملة العائلية وقوة المحرك بها 1200 إلى 1600 cc وناقل الحركة أتوماتيك.

أسعار السيارات المستعملة اليوم

تويوتا كورولا 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 75,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 76,000 جنيه

دايو ليوجانزا 1999

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 62,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 86,000 جنيه

رينو ميجان 2000

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81.000 جنيه

رينو كليو 2003

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :67,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :81,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 63,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 92,000 جنيه

دايو لانوس 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

دايو ليوجانزا 2000

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 69,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

فولكس فاغن باراتى 2004

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه

بروتون واجا 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 67,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 81,000 جنيه