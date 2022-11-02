درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2-11-2022.. انخفاض طفيف وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، حيث يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين يسود طقس مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وعلى شمال الوجه البحرى، وذلك على مناطق متفرقة، وهى امطار غير مؤثرة على نشاط الحياة اليومية، كما أكدت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على جميع مدن الجمهورية الكبرى جاءت كالتالي:

القاهرة 25 - 20

العاصمة الإدارية 25 - 20

6 أكتوبر 26 - 19

بنها 25 - 19

دمنهور 25 - 19

كفر الشيخ 25 - 19

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 20

بورسعيد 25 - 20

الإسماعيلية 26 - 19

السويس 26 - 20

الزقازيق 26 - 19

شبين الكوم 26 - 19

طنطا 26 - 19

شلاتين 29 - 22

الإسكندرية 24 - 20

العلمين الجديدة 24 - 19

وادي النطرون 24 - 19

مطروح 24 - 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26 - 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27 - 20

كاترين 22 - 11

رأس سدر 29 - 20

نخل 26 - 15

طابا 26 - 20

نويبع 27 - 22.

حلايب 29 - 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30 - 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28 - 17

المنيا 28 - 17

أسيوط 28 - 16

سوهاج 29 - 18

قنا 30 - 19

الأقصر 31 - 19

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 16

أبو سمبل 31 - 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23