تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، نشاطاً ملحوظاً، اليوم، إذ ارتفعت حركة الواردات والصادرات

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، اليوم الثلاثاء، 10 سفن جاهزة للتفريغ والتعبئة.

الواردات 7000 طن بضائع و الصادرات 8000 طن

وتضمن بين المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن الموني شهدت اليوم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و845 شاحنة و82 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و467 شاحنة، و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و378 شاحنة، و22 سيارة.

ميناء سفاجا يشهد استقبال السفينة بوسيدون

كما استقبل ميناء سفاجا، اليوم، السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان دليلة والحرية 2، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين دليلة والحرية 2، بينما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

ميناء نويبع يستقبل السفينتين بريدج وسينا

كما شهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينتين بريدج وسينا، وغادرت السفينتان بريدج وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1480 راكب بموانيها.