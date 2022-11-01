«الداخلية»: ضبط 279 قضية مخدرات وتنفيذ 46 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال مدة 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط (60 قطعة سلاح نارى بحوزة 56 متهما)، وذلك على النحو التالي:

(16) بندقية آلية.

(11) بندقية خرطوش.

(3) مسدس.

(30) فرد محلى.

(20) خزينة متنوعة.

(164) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ (46821) حكما قضائيا متنوعا

تنفيذ (46821) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(169) حكم جناية.

(15472) حكم حبس جزئى.

(3295) حكم حبس مستأنف.

(21262) حكم غرامة.

(6623) مخالفة.

ضبط (279) قضية مواد مخدرة

ضبط (279) قضية مواد مخدرة، بإجمالي 306 متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (37,496 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (154,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,303كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,900 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,659 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,970 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (210 جرامات).

كمية من مخدر البودر وزنت (380 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت (280 جراما).

عدد (3788) قرصا مخدرا.

ضبط (203) دراجات نارية مخالفة

ضبط (2) تشكيل عصابي، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (20) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (11) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (203) دراجات نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19921) مخالفة مرورية متنوعة.