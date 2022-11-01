«زراعة الشرقية»: توريد 279 طن أرز شعير لمناطق التجميع حتى الآن

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 27902 طنا و154 كيلو أرز في 58 موقعا تجميعيا.

مساحة الأرز المزروعة هذا العام

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226 ألفا و92 فدانا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

الالتزام بقواعد تخزين الأرز

وشدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال الموسم، وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.