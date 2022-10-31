مساعد وزير التموين: زيادة حجم المعروض من الأرز للسيطرة على الأسعار

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر أن يكون لدينا أكثر من مليون طن أرز قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحا أنه عقد اجتماع من الصناع والتجار والموردين وأصحاب سلاسل السوبر ماركت لبحث شكوى ارتفاع سعر الأرز، وجرى إصدار قرار بزيادة حجم المعروض لتخفيض الأسعار.

الإفراج عن كميات كبيرة من الزيوت

وأوضح «عشماوي» خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه جرى الاتفاق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية للإفراج عن كميات كبيرة من الزيوت كانت موجودة في المواني، لافتا إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت عالمية من 700 دولار للطن إلى أكثر من 2000 دولار، والأقماح تضاعفت أيضا، وحدثت قفزات سعرية في الأسواق الخارجية بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية.

الاتفاقية التي وقعت بين روسيا وأوكرانيا

وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعت بين روسيا وأوكرانيا بشأن تداول الحبوب جرى تعطليها منذ أيام، ومع ذلك توفرت السلع الغذائية في مصر بكميات مناسبة، وقبل نهاية الأسبوع الجاري يجرى ضخ كميات أكبر من الزيوت في الأسواق، وضبط التجار المشاركون في تخزين أي سلع بشكل غير رسمي.

حوكمة منظومة الأرز

وأكد مساعد وزير التموين، أن حوكمة منظومة الأرز ستضمن توفير كميات كبيرة من المعروض وتوفير سعر عادل وفقا لما هو متفق عليه مع المصنعين والتجار والأسواق، مضيفا أنه في حال تلقى أي بلاغ عن ارتفاع سعر الأرز توجه حملة فورية لضبط المخالفة وتحرير محضر بيع زيادة عن السعر الاسترشادي من خلال مباحث التموين والتجارة الداخلية.