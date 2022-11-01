«الداخلية»: القبض على تاجر سلاح بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامى شديد الخطورة في القاهرة، وبحوزته ترسانة سلاح، وأسلحة نارية، وكمية كبيرة من الطلقات.

تحريات الأجهزة الأمنية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، له معلومات جنائية، ومقيم في محافظة سوهاج، باستئجار غرفة في أحد العقارات تحت الإنشاء، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، ويتردد عليها خلسة حاملاً حقائب وأجولة.

استهداف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، نحجت الأجهزة الأمنية في استهدافه، وضبطه حال تواجده في الغرفة المشار إليها، وعثر داخلها على 4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 32 خزينة، 3 صديرى واقى، حامل خزن سلاح.

اعترافات المتهم

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى وقائع السرقة بالإكراه، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.