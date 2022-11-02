حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد طموح بشكل كبير، ويتمكن من تحقيق كل أحلامه لأنه شديد الثقة في قدراته ويكره الفشل، وعندما يتولى القيادة يكون حاكما مستبدا على أغلب الأحيان، ويتسم بالغطرسة، ولا يقبل النقد من الآخرين بشكل كبير.

مواصفات برج الأسد

ويمتاز مولود برج الأسد بالطموح الشديد في العمل الذي يمكنه من كسب العديد من الأموال في حياته، ويميل للانشغال الدائم طول الوقت، ويحقق نتائج أفضل في الوظائف التي تحتاج لإبداع وخلق أفكار جديدة، كما أنه يحب التكنولوجيا ويميل لاستخدامها في كل أمور الحياة.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي كما يلي:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحمي حقوقك لكي تكون أفضل في حياتك المهنية، ويجب أن تقوم بالخطوة الأولى لإصلاح وتوضيح نقاط غائبة بشكل كبير وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا يجب ألا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بشريك حياتك، حيث أن ذلك من شأنه أن يتسبب في خلافات عديدة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.