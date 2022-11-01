حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 1-11-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد من الشخصيات المعروف بحبها للضحك والفرح، إذ يبحث عن كل ما يجعله سعيدا هو ومن حوله، ومن الشخصيات التي تفكر في مستقبله بشكل منطقي ويعمل على تقسيم أهدافه وتحقيقها.

ولمحبي معرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية من مواليد برج الأسد، يقدم موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج الأسد، ومن المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء الحياة والعمل.. كن مرنا، لكن مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على المعوقات باحترامك لحقوق الطرف الآخر.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، أحمد صلاح السعدني، المطرب رامي عياش، تامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، جينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.