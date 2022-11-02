حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بخفة الظل وحب الفكاهة، وهو شخص اجتماعي يحب مصادقة العديد من الأشخاص حوله، ولكنه لا يقول أسراره لأي أحد إلا بعد أن يثق به، وهو شخص متقلب المزاج كثيرا، وتتغير حالته من السعادة للحزن أو الاكتئاب والإحباط دون مقدمات أو أسباب، ما يجعل التعامل معه صعب كثيرا.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم، ما يدفعك نحو المغامرة وتجربة أشياء جديدة، وتميل للقيام بحملة دعاية لصالحك ويحالفك الحظ في كل نشاط، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع المريخ يساعدك اليوم على تعميق صلاتك بمن حولك، وتنجح في ذلك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.