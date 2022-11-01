الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمكتب محاماة في فيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مكتب محاماة بمنطقة فيصل، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصر فقط على الخسائر المادية.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمحطة التعاون التابعة لمنطقة فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات، وبالفحص والتحريات تبين نشوب حريق بمكتب محاماة بالطابق.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطرت على الحريق في غضون لحظات معدودة، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق.

وأمرت جهات التحقيق في الجيزة، بانتداب عناصر الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والاستماع لمالك المكتب وشهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من المكان.