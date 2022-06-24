السيطرة على حريق داخل مصنع مثلجات في فيصل دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، على حريق نشب داخل مصنع آيس كريم بمنطقة فيصل، قبل قليل، وتبيّن أنّ الحادث لم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.

فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع تبين أنه لصناعة الآيس كريم والمثلجات بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وجرى فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران إلى العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

دفعت وحدة الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء، انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق قبل أن ينتقل إلى الشقق المجاورة، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

النيابة تطلب كاميرات المراقبة

وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، والتي انتدبت عناصر البحث الجنائي لمعاينة آثار الحريق ومعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية في أمر اشتعال الحريق من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها والتعرف على أسباب وقوع الحادث.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان والعاملين بالمصنع لسماع أقوالهم حيال اشتعال النيران، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها واستكمال التحريات اللازمة حيال واقعة الحريق، وموافاة النيابة العامة بالمستجدات، وتتابع النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.